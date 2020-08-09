Решение Кабмина: Подсолнух стал символом памяти защитников Украины

Кабинет министров утвердил цветок подсолнуха символом Дня памяти защитников Украины. 29 августа чиновники должны носить его на массовых мероприятиях, а на могилах погибших воинов устанавливать флажки. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 5 августа, передает «КП в Украине».

В новый праздник станут традициями также велопробег и забег ветеранов АТО по маршруту «Ужгород – Мариуполь». У стены Памяти в Киеве будут возлагать цветы.

В этот день Кабмин утвердил минуту молчания с 10:00. Кроме этого будут ограничены развлекательные мероприятия и передачи по радио и ТВ, приспущены флаги на административных зданиях, а также проведены встречи с родственниками погибших солдат.

Впервые День памяти защитников Украины отметили 29 августа 2019 года. Этот праздник учредил президент Владимир Зеленский. Дата выбрана не случайно: 29 августа 2014 года противник из тяжелого вооружения расстрелял «зеленый коридор», по которому должны были выйти украинские военные из Иловайского котла. По официальным данным, тогда на Донбассе погибли 220 бойцов ВСУ и 200 человек из добровольческих батальонов.

Подсолнух – наиболее распространенная сельскохозяйственная культура на Донбассе, здесь его можно встретить практически повсеместно, поскольку для его выращивания благоприятны условия степи.