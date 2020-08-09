На пяти страницах: Путин письменно объяснил Лукашенко, кто такие «вагнеровцы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от российского лидера Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в стране наемниками российской частной военной компании «Вагнер», передает российский «ТАСС».

«Да, я упрекнул [в телефонном разговоре с Путиным] Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения"», – сказал Лукашенко сегодня, 9 августа, на избирательном участке, после того проголосовал на выборах.

Он добавил, что получил от российского президента письмо «на пяти страницах» относительно ситуации с задержанием россиян.

«Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты», – сообщил белорусский президент.

Лукашенко отметил, что прокуроры из России и Украины пока не приехали в Белоруссию по делу о задержанных россиянах и украинцах.

«Им наплевать на этих ребят», – цитирует Лукашенко «Интерфакс-Запад».

В то же время он заявил, что договорился с Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам. «С Путиным договорились разобраться в боевиках», – отметил Лукашенко.

Однако президент не исключил, что ситуацию с задержанными россиянами «возможно, третья страна спровоцировала». «Мне безразлично, это второстепенно. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области. Украина требует экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных. Россия же утверждает, что наемники – граждане РФ и настаивает на их освобождении.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии и иных странах.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.