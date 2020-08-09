В Кабмине сообщили, отменят ли самоизоляцию для прибывших из «Л-ДНР»

Кабмин не намерен отменять требование для прибывших из «Л-ДНР» по установке приложения «Дій вдома» и уходу на самоизоляцию или осервацию. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Основана причина – правительство Украины не знает, какая истинная ситуация с коронавирусом в «республиках». «Сейчас вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает», – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в отдельных случаях для прибывших из «Л-ДНР» могут быть сделаны исключения, однако в целом карантинные мероприятия сохранятся. «Пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В целом, пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор», – отметил премьер.

Напомним, что ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины территорию с Крыма или неподконтрольного Донбасса. Однако согласно приказа командующего ООС, для пересекающих КПВВ карантин продолжает действовать. Также сохраняется требование по прибытию на подконтрольную территорию отправляться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию. При этом данный приказ командующий ООС не обнародовал, правозащитники требуют это сделать.

Кроме того, правозащитники ставят под сомнение вообще законность приказа командующего ООС о закрытии на карантин КПВВ. Они отмечают, что командующий отказывается предоставлять и данный документ, чтобы юристы могли дать ему правовую оценку.