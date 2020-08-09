НАТО для Украины – это уже объективная реальность, – вице-премьер

В Кабмине пока не могут назвать точную дату или период вступления Украины в НАТО, т.к. это двухсторонний процесс. Об этом в интервью телеканале «Obozrevatel TV» рассказала вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

«Сделаю все возможное, чтобы я могла сказать, что это какая-то конкретная дата. Но это двусторонний процесс – не только в формате "Украина – НАТО". Я бы сказала, это процесс в формате "Украина – все страны Альянса". Все решения принимаются консенсусом, поэтому это не быстро, но, по моему мнению, это уже объективная реальность. Есть декларация Бухарестского саммита, где сказано, что Украина станет членом НАТО. Это объективная реальность. В этой же декларации сказано, что для движения нам надо сконцентрироваться на высоком диалоге политического уровня», – сказала она.

По мнению Стефанишиной сегодня военное, научное, все виды финансового сотрудничества с НАТО развиты на максимум. «Мы используем все возможные доступные инструменты НАТО как страны не члены Альянса. Даже наши батальоны являются участниками Сил специальных операций НАТО. Украина – единственная страна не член Альянса, которая имеет доступ к таким военным формированиям», – подчеркнула она.

«Поэтому нам остается только вести диалоги на высоком политическом уровне, работать со странами Альянса. Временные рамки не назову, но все зависит от нас, от топ-политиков. Я сейчас вижу огромный потенциал для того, чтобы получить постоянное членство», – заключила Стефанишина.