Ситуация на Донетчине: Коронавирусом заболел житель Мариуполя (Карта)

Сегодня, 9 августа, в Донецкой области коронавирус обнаружили у еще одного жителя – 48-летний мариуполец. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на следующей неделе вся Донецкая область снова будет находиться в "зеленой зоне". Чтобы сохранить этот статус и в дальнейшем, должны не допустить роста уровня заболеваемости», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 976 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 827 человек;

на лечении – 136 пациент;

летальных случаев – 13.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 9 августа в Украине COVID-19 заболели 80 949 человек (43 972 пациента – выздоровели, 1 897 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 154 случая (выздоровели – 117 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 933 заразившихся (выздоровели – 869 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» – 624 заразившихся (выздоровели – 594 человек, летальных случаев – 15).