Рвут собак, задрали теленка: В «ДНР» орудует стая волков

В «ДНР» в районе Еленовки и Докучаевска появилась стая волков, которые нападают на домашних животных. Об этом сообщают местнеы жители в соцсетях.

«На территории Любовка-Андреевка-Еленовка-Докучаевск появилась стая волков. В Любовке рвут собак, в Еленовке задрали и съели теленка!», – предупреждает Мирослава.

«В Еленовке, на рынке в центре торгует аварец Палат молочной продукцией, это у него волки бычка сожрали, участковый в курсе!.. В селе Новониколаевка рядом с 120-й зоной (п. Молодежный), у жителя по фамилии Палий 7 дней назад задрали и съели козла! Это сейчас они козлов, телят жрут, кого они зимой жрать будут? Идущих с работы людей!?», – подтверждает Нина.

Люди добавляют, что волков видели охранники, дежурящие на фруктовых садах в совхозе «Малиновский», который находится рядом с селами Любовка, Новониколаевка и поселком Еленовка.

«Люди на окраинах боятся с наступлением сумерек с домов выходить! В Докучаевске волки обитают с восточной стороны – там, где плотина! Ближе к хутору Петровскому!», – отмечает Нина.

«Живу здесь 26 лет, и волков здесь никогда не было», – добавляет Сергей.