Приезжали посмотреть 3 президента: На Луганщине разрушается музей с древними экспонатами (Видео)

Трещины по стенам и гнилая проводка. Так сейчас выглядит музей в Смоляниново (Новоайдарский р-н, Луганская обл.). Он появился 30 лет назад, когда археологи поняли, что село – образец Слобожанской культуры. А сам населенный пункт стоит на древних курганах половцев.

Учреждение приезжали посмотреть 3 президента Украины. Но во время последнего визита президенту Владимиру Зеленскому было не до экскурсий, говорят музейщики, так как горело чуть ли не все село.

По словам заведующей Краеведческого музея Людмилы Еремеенко, удивительно, что масштабный пожар месяц назад не затронул здание – остановился в одном доме от него. Пострадал лишь забор, подкоптились каменные бабы, а курган обгорел сверху.

Но те, кто живут неподалеку, рассказывают: здание и так в заброшенном состоянии. Крыша выглядит плохо. Обещают отремонтировать каждый год – но никто ничего не делает.

Самые ценные экспонаты пламя не достало, но их вот-вот убьет человеческое равнодушие, считают в сельсовете. Уверены, что из-за состояния проводки в помещения нельзя пускать посетителей.

Есть в музее и импровизированный склеп, где лежат человеческие останки, которые нашли во время раскопок в одном из смоляниновских курганов. Это – Бронзовый век. Над экспонатами рушится потолок, обломки падают вниз.

Раньше на экскурсии в музей водили школьников, сейчас ходят только местные ребята.

В сельском и районном бюджетах не нашлось денег даже на пару банок краски, которой хотели спасать стены от плесени, говорит сельский голова Руслан Лисаков. «Я не специалист, я не могу вам сказать – сюда нужно миллион или два, или три. Это нужно просчет делать, смету, чтобы хотя бы примерно знать», – отмечает он.

Всего в музее и на его территории – более тысячи экспонатов. Половине из них – по несколько тысячелетий. Их пока не могут выставлять, так как нужна реставрация. А спрятать до лучших времен – некуда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»