РФ подстраивает образование в школах ОРДЛО под российские стандарты, – правозащитники (Фото)

На неподконтрольных украинским властям частях Донбасса местные «администрации» усиливают процессы по интеграции молодежи в РФ. Об этом на основании данных, полученных во время мониторинга печатных изданий ОРДЛО, сообщает Восточная правозащитная группа.

«Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО, усиливают интеграционные процессы молодежи ОРДЛО в РФ. РФ подстраивает образование в школах ОРДЛО под стандарты РФ, реализовывает молодежные политические проекты, а также интегрирует абитуриентов ОРДЛО в вузы РФ. В системе образования ОРДЛО советники РФ (сотрудники ФСБ) лично курируют вопрос организации изучения в школах ОРДЛО предметов – "история России" и "история Отечества"», – отмечают правозащитники.

Фото: Восточная правозащитная группа

Напомним, в «ЛНР» расширяют военизированное воспитание детей.

Также сообщалось, что во время полевых сборов в Харцызске школьников учили воевать, а в Седово проходят тематические «военно-полевые» сборы участников движения «Молодая Гвардия – Юнармия», где детей учат стрелять и помогать раненым.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в «Донецком высшем общевойсковом командном училище» собираются готовить «офицеров» для «ДНР» и «ЛНР».