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Взрыв вблизи реки Северский Донец в «ЛНР»: Мужчину доставили в больницу

10.08.20 08:21

В «ЛНР» в результате взрыва пострадал мужчина 1983 года рождения. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», инцидент произошел 8 августа вечером в садовом кооперативе села Обозное (Славяносербский р-н) – вблизи реки Северский Донец. В результате срабатывания неизвестного взрывоопасного пострадал мужчина. С диагнозом «контузия головного мозга, множественные осколочные ранения мягких тканей туловища и конечностей» пострадавший госпитализирован в больницу в Луганске.

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