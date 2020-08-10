Российский политолог рассказал, при каком условии Путин снова может разжечь войну на Донбассе

Президент России Владимир Путин сейчас будет держать конфликт на Донбассе в приглушенном состоянии, а разжечь его снова может в случае, если Украина начнет успешно развиваться и показывать экономический рост. Тогда он использует эскалацию на фронте, чтобы нивелировать успехи Киева. Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Сегодня».

Сейчас простым россиянам уже не до Крыма, хотя в 2014-м они и кричали «крымнаш» – «имперские радости выдохлись». Поэтому сейчас Кремлю выгодно заморозить конфликт на Донбассе, но он сможет его снова использовать в качестве рычага давления. Эксперт считает: как только Украина начнет добиваться успехов в экономическом развитии, на сцену снова выйдет Путин.

«Если и когда Украина начнет показывать значительные темпы экономического роста, дай бог ей здоровья, вот тогда Путин точно попробует конфликт реанимировать. Так, чтобы подавить на украинское руководство, подорвать все изнутри. Ну, в общем, попытается сыграть. Потому что для него недопустимо, если Украина покажет реальные темпы роста ВВП и реальные признаки улучшения жизни населения, в то время как Россия этих цифр показать не может и в ближайшем будущем не покажет. Поэтому пока ситуацию заморозит, отойдет в сторонку, имея донецкий конфликт про запас. Как говорится, запас карман не тянет. Когда ему понадобится насолить Украине, он пошлет туда "вагнеровцев" или еще кого-нибудь», – сказал Орешкин.

В то же время Запад не сможет отменить или ослабить антироссийские санкции даже после показушного согласия Москвы на перемирие на Донбассе, поскольку имидж России настолько испорчен, что никто из мировых политиков не будет рисковать получить клеймо «агента Кремля».

«Санкции снять сейчас гораздо труднее, чем ввести. В силу хотя бы того, что имидж путинской России год от года делается все менее приятным. Да, на Западе есть довольно много влиятельных людей, которые хотели бы вернуться к хорошим отношениям с Россией. Потому что это дешевые относительно энергопоставки. Это большой рынок сбыта. Это, в конце концов, политические интересы. Но путинская "бригада" так много за последнее время оставила следов – с попытками отравить кого-то, с попытками коррумпировать кого-то, что имидж Кремля в мире стал хуже некуда. Поэтому если кто-то на Западе на этом фоне выступит с инициативой снятия санкций, этот политик или госдеятель сразу получит клеймо российского агента, человека, которого купили за коррупционные деньги. Возможно, такие люди найдутся, но их будет немного. И это не будут политики первого ряда. Так что санкционная политика по отношению к России останется», – подчеркнул политолог.