В Украине за сутки COVID-19 заболели 1008 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 008 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 10 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки у нас заболели 1 008 человек. Из них 65 детей, а также 42 медработника. Были госпитализированы 202 человека. Зафиксированы 25 летальных случаев. При этом выздоровели 387 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 81 957 человек. Из них 5 713 детей и 9 260 медработников. При этом в целом выздоровели 44 359 пациентов. Летальных случаев – 1 922», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (130), Ивано-Франковской (121), Харьковской (117) и Черновицкой (108) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 976 случаев COVID-19, в Луганской – 155 случаев.