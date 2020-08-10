Масштабные столкновения в Беларуси: Владимир Зеленский сделал заявление

В Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов и власти отказаться от насилия и надеется на диалог между ними. Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах – это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к превеликому сожалению, и наблюдаем», – написал глава государства.

Владимир Зеленский призвал соседей Украины к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Также он призвал к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу.

«Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, которое протестует», – заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов, и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Поскольку только так можно выйти из кризиса.

«Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь – наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями дальше», – резюмировал Владимир Зеленский.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%. После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты.