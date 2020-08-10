Сводка из зоны ООС за 9 августа: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 4 обстрела. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

НВФ 2 раза открывали огонь из стрелкового оружия у Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, 9 августа отмечены еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи неподконтрольного украинским властям населенного пункта Трудовское противник осуществлял инженерное оборудование позиций.

Также на Приазовье зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Украинские средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские вооруженные формирования в прошедшие сутки дважды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня. Военнослужащие ВСУ проводили инженерные работы с подрывом окопного заряда на позициях в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое. Кроме того, накануне армия Украины применила ударный беспилотный летательный аппарат, сбросив с него боеприпас в районе села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Сброс произведен за 300 метров от позиций народной милиции. При этом обстрелы со стороны украинских силовиков за прошедшие 24 часа не зафиксированы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.