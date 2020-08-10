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В «ДНР» от коронавируса в больницах лечат 199 человек, более полутысячи находятся на обсервации

10.08.20 10:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» 9 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

Как утверждают в «минздраве», с подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находятся 199 человек и 754 – на амбулаторном лечении; находятся на обсервации – 516 человек; 1921 человек находится на самоизоляции на дому.

В «ДНР» уверяют, что по состоянию на 10 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 85 человек, прибывших с подконтрольной украинским властям территории, начиная с 25 июня. «Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – заявляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 10 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1933:

  • на лечении – 953 пациента,
  • выписаны – 869 человек,
  • летальных случаев – 111.

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