На Донетчине спасатели восстановили более 400 поврежденных обстрелами домов

На Донетчине спасатели с 11 июня восстановили более 400 поврежденных в результате боевых действий домов. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в области работают спасатели со всей Украины.

«В Донецкой области с 11 июня работают спасатели со всей страны. Они латают крыши, заменяют остекление, устанавливают коньки. Словом, осуществляют все необходимые ремонтные работы в домах, которые были повреждены в результате обстрелов. Уже восстановлены дома по 414 адресам. Работы продолжаются, в планах у спасателей восстановить около 1 тыс. домов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что материалы для проведения работ приобретены за средства областного бюджета, в том числе за счет регионального материального резерва Донецкой области.