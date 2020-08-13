Здесь как в сказке: Житель Донецка показал, как сегодня выглядит Ботанический сад (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка посетил Ботанический сад. Как он выглядит сегодня, мужчина показал в соцсетях.

Донецкий ботанический сад расположен в Калининском районе. Территория парковой зоны – 45 га. В начале, у входа, пешеходные дорожки с обеих сторон украшают клумбы разноцветных петуний и других цветов, растут хвойные деревья, а также березы, клены. В парке – большое количество скамеек для отдыха.

Территория выглядит ухоженной. Сотрудники сада пропалывают сорняки, подстригают кусты, формируют клумбы, поливают растения.

На многочисленных аллеях гуляют люди, много семей с детьми. «Здесь как в сказке, если честно», – поделился дончанин.

Также дончанин показал пруд, из которого забирают воду для полива.