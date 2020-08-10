Степанов рассказал, кто отвечает за соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах

С начала учебного года ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах несет их руководство. Об этом сегодня, 10 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Ответственность возложена на руководство школы. Ответственность возложена на собственников. Чтобы были соблюдены все санитарные нормы. Санитарные нормы и правила, которые разработаны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм стоит безопасность учеников, которые обучаются. Это здоровье наших детей. Поэтому их надо соблюдать. И ответственность возложена на руководство соответствующих школ», – сказал Степанов.