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Степанов рассказал, кто отвечает за соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах

10.08.20 10:59
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

С начала учебного года ответственность за соблюдение противоэпидемических мероприятий в школах несет их руководство. Об этом сегодня, 10 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Ответственность возложена на руководство школы. Ответственность возложена на собственников. Чтобы были соблюдены все санитарные нормы. Санитарные нормы и правила, которые разработаны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм стоит безопасность учеников, которые обучаются. Это здоровье наших детей. Поэтому их надо соблюдать. И ответственность возложена на руководство соответствующих школ», – сказал Степанов.

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