+9 случаев: На Луганщине растет заболеваемость COVID-19 (Карта)

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 9 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые случаи зарегистрированы:
- в Старобельском р-не – 4 человека (2 человека – контактные с ранее заболевшими, 1 – больной пневмонией, 1 человек находился в самоизоляции после возвращения из РФ);
- Новоайдарском р-не – 1 человек (контактный с ранее заболевшими);
- Белокуракинском р-не – 1 человек (больной пневмонией);
- Северодонецке – 2 человека (1 человек – контактный с ранее заболевшими, 1 находившийся в самоизоляции после возвращения из неподконтрольных украинским властям территорий);
- Лисичанске – 1 человек (контактный с ранее заболевшими).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Таким образом, по состоянию на 10 августа в Луганской области подтверждены 156 случаев коронавирусной болезни (в том числе 13 детей до 17 лет), из них:
- выздоровели – 117 человек;
- продолжает лечение – 38 человек (15 человек – в больницах, 23 – лечатся амбулаторно);
- умер – 1 человек.