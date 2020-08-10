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+9 случаев: На Луганщине растет заболеваемость COVID-19 (Карта)

10.08.20 11:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 9 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи зарегистрированы:

  • в Старобельском р-не – 4 человека (2 человека – контактные с ранее заболевшими, 1 – больной пневмонией, 1 человек находился в самоизоляции после возвращения из РФ);
  • Новоайдарском р-не – 1 человек (контактный с ранее заболевшими);
  • Белокуракинском р-не – 1 человек (больной пневмонией);
  • Северодонецке – 2 человека (1 человек – контактный с ранее заболевшими, 1 находившийся в самоизоляции после возвращения из неподконтрольных украинским властям территорий);
  • Лисичанске – 1 человек (контактный с ранее заболевшими).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.

Таким образом, по состоянию на 10 августа в Луганской области подтверждены 156 случаев коронавирусной болезни (в том числе 13 детей до 17 лет), из них:

  • выздоровели – 117 человек;
  • продолжает лечение – 38 человек (15 человек – в больницах, 23 – лечатся амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

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