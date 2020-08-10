На Луганщине запустили бесплатные автобусы: Расписание и маршруты

В Станично-Луганском и Новоайдарском районах Луганщины восстановлены социальные (бесплатные) перевозки. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Благотворительный фонд «АДРА Украина» совместно с Луганской областной государственной администрацией в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на Востоке Украины» восстанавливает социальные (бесплатные) перевозки жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения в Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

Право на социальный транспорт имеют:

пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);

люди с инвалидностью (I, II группа);

люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном лечении;

многодетные семьи;

одинокие родители;

семьи с низким доходом;

семьи с разрушенным или поврежденным жильем.

Перевозки восстановлены по ряду маршрутов:

Маршрут № 1: с. Болотенное – с. Сизое – пгт Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт Станица Луганская – 4 часа. График: 2 раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер): +38066-053-6036.

Маршрут № 2: с. Крымское – пгт Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт Новоайдар – 4 часа. График: 4 раза в месяц по запросу, тел. контактного лица: +38098-522-9750.

Маршрут № 3: с. Лопаскино – пгт Трехизбенка – пгт. Новоайдар и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Новоайдар – 4 часа. График: 2 раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер): +38066-113-5469.

Маршрут № 4: с. Лобачево – г. Счастье – с. Лобачево и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в г. Счастье – 4 часа. График: 2 раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер): +38099-129-2306, +38095-089-4039.

Маршрут №5: с. Александровка – с. Чугинка – пгт Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа. График: 4 раза в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер): +38066-924-2559.

Маршрут№ 6. с. Благовещенка – с. Таловое – с. Красная Таловка – с. Красный Деркул – Золотаревка – Станица Луганская и в обратном направлении. Время ожидания пассажиров в пгт. Станица Луганская – 4 часа. График: 6 раз в месяц по запросу, тел. контактного лица (диспетчер): +38097-375-5039.

По требованию штаба Операции Объединенных сил, к проезду допускаются пассажиры, имеющие при себе паспорт с местной регистрацией или справку переселенца установленного образца, с соблюдением противоэпидемических мероприятий (количество пассажиров не может превышать количества мест для сидения, пассажир должен пользоваться маской лицевой, в том числе изготовленной самостоятельно).

Тел. горячей линии «АДРА Украина»: +38095-286-0716.