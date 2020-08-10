Обокрал и сбросил жертву в выгребную яму: На Донетчине будут судить рецидивиста

Неоднократно судимый житель Мариуполя в мае этого года обокрал и сбросил в выгребную яму общественного туалета находившуюся без сознания женщину. В результате женщина умерла. За совершенное мужчине, для которого это уже будет 9-я судимость, грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 185, ч. 1,3 ст. 357 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее его смерть, кража и незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.

Правоохранители установили, что 7 мая 2020 года 8 раз судимый за корыстные преступления и изнасилования житель Мариуполя познакомился с 34-летней женщиной и привел ее на один из городских пляжей. Поссорившись, они разошлись, но позднее мужчина, по пути домой, обнаружил свою знакомую на лавочке у моря без сознания.

«Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, злоумышленник завладел золотыми серьгами, кольцом и сумкой жертвы, после чего вместо вызова "скорой помощи" затащил ее в общественный туалет и бросил в выгребную яму, где она умерла от острого отравления неустановленным веществом. Использовав похищенный паспорт и мобильный телефон умершей, злоумышленник изменил код доступа к ее банковской карте и снял с нее денежные средства на общую сумму 25 тыс. грн», – рассказали в прокуратуре.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.