Программа «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» Хроника достижений. Книгоиздание и социальная анимация

В честь 15-летия Фонда Рината Ахметова в благотворительной организации вспоминают самые важные события программы «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!». Как сообщает пресс-служба Фонда, ежегодно специалисты программы преодолевают тысячи километров, чтобы снять для будущих родителей красивые видео-анкеты мальчиков и девочек. За эти годы было подготовлено почти 800 видеосюжетов о детях-сиротах, на портале «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» опубликованы десятки тысяч фотоанкет. Все это Фонд делает для того, чтобы каждый ребенок имел право на лучшую жизнь, на новую семью.

«Для выполнения этой миссии Фонд Рината Ахметова всегда привлекает ведущих специалистов и использует лучшие идеи. Такие, как социальная анимация, песочная анимация, тренинги и мастер-классы, издание уникальных книг и пособий для социальных работников, будущих кандидатов в приемные родители, воспитателей, усыновителей и опекунов», – отмечают в Фонде.

Еще с 2010 года Фонд Рината Ахметова активно привлекал к сотрудничеству для противодействия сиротству писателей и журналистов. Были изданы книги публициста Алексея Гезалова «Соленое детство» и писательницы Ларисы Ницой «Зомба». «Соленое детство» – автобиографический рассказ автора о 16 годах, которые он провел в государственном учреждении. В книге «Зомба» Лариса Ницой рассказывает услышанную ею историю о тяжелой судьбе мальчика, который чуть не погиб от руки отчима-алкоголика, но несмотря на все лишения нашел новую любящую семью. Кстати, книгу «Зомба» можно скачать бесплатно по этой ссылке.

Книги «Соленое детство» и «Зомба» были представлены на различных мероприятиях Фонда Рината Ахметова как дополнительный прикладной материал для изучения темы противодействия сиротству не только в Украине, но и на территории СНГ.

В 2013 году совместно с эстонской программой «Ребенку – свой дом» Фонд Рината Ахметова издал пособие для социальных работников служб по делам детей «Азбука семьи» в двух частях. Пособия нацелены на детальное разъяснение касательно практики работы с различными типами семей: от асоциальных до приемных семей и ДДСТ. Именно от помощи социальных работников чаще всего зависит, получит ли, наконец, человек статус кандидата, не остановится ли на каких-то трудностях.

«Когда я впервые увидел анкету Игорька на портале "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!", решил: это мой ребенок. Когда начал собирать документы на усыновление, службы не очень серьезно меня воспринимали, у меня не было жены, я жил один. Я прошел на отлично курсы будущих родителей, но всех пугала приписка в моем деле: "Одинокий". Думали, что я откажусь, даже собирали специальную комиссию. Но тогда я постоянно общался со специалистами программы, выполнял все, что мне говорили консультанты – и наконец получил "благословение" социальных работников. Тогда уже эти люди проявили свою заботу и помогли мне забрать Игоря из центра реабилитации детей. Сейчас я не представляю жизни без него. Он – смысл моей жизни. Единственное – иногда он все же просит найти еще и маму, но тут, как судьба приведет» , – вспоминает усыновитель Виктор Комар из Николаевской области.

С 2015 года Фонд Рината Ахметова начал плодотворно сотрудничать с благотворительной организацией Lumos, основательницей которой стала Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера». В Днепропетровской области был открыт специальный дом для восстановления семей. Тогда же вышел анимационный фильм «Children Need Families Not Orphanages» («Детям нужна семья, а не детский дом»), который озвучила Джоан Роулинг. Таким образом писательница пыталась привлечь внимание мирового сообщества к проблеме детей в детских домах. Перевод и субтитры сделал партнер Lumos в Украине – Фонд Рината Ахметова.

Посмотреть ролик можно здесь.

Продолжить идею Lumos и привлечь к социальным делам анимацию Фонд смог в 2019 году. Тогда, в честь 9-летия портала «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» вышел анимационный фильм «Бабочка». Сделали его 18 детей, которые в свое время пребывали в интернатных заведениях. На мастер-классе по песочной анимации каждый из них помог нарисовать на песке трогательную историю о том, насколько важны тепло и забота семьи, и как все может измениться с появлением любящих родителей.

Посмотреть ролик можно здесь.

Для Фонда Рината Ахметова противодействие сиротству в Украине всегда было одним из приоритетных направлений, и даже сейчас, во время карантина, Фонд продолжает привлекать передовые технологии, создавать новые платформы для детей-сирот и восстанавливает Меморандум о сотрудничестве с Минсоцполитики.

«Впереди много интересного! Осенью стартует онлайн-курс для будущих приемных родителей и усыновителей, а также офлайн-тренинг для работников служб по делам детей по инновациям в сфере противодействия сиротству. К сотрудничеству с Фондом вновь возвращается Lumos Джоан Роулинг, уже сейчас осваиваются стратегические направления взаимодействия. Все эти шаги нацелены на одно – выполнить одну из главных миссий Фонда Рината Ахметова – чтобы каждый ребенок имел возможность найти новых заботливых и любящих родителей», – отмечают в пресс-службе.