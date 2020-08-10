Комендантский час в «ДНР»: В июле на улицах задержали более 400 человек

В «ДНР» за июль отряды «вневедомственной охраны» доставили в «полицию» более 400 нарушителей комендантского часа. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Во время ночных патрулирований наряды государственная служба вневедомственной охраны постоянно выявляют на улицах городов республики граждан, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желают направляться по месту своего проживания. Горожане часто выходят на улицу после 23:00 без документов, удостоверяющих личность, управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что усугубляет ситуацию», – уверяют в «ДНР».

Там также отмечают, что за нарушение комчаса людей «арестовывают» на срок до 15 суток.