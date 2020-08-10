Местные выборы: В КИУ рассказали, могут ли перенести дату из-за карантина

Местные выборы, которые должны состояться в октябре, не будут переносить из-за карантина. Об этом сообщила заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины (КИУ) Наталья Линник в эфире телеканала «Украина 24».

«Вряд ли их перенесут по всей территории Украины. Отменить их не могут, перенести – вряд ли. Очевидно, выборы будут проводиться, или будут введены некоторые изменения в проведении выборов в отдельных районах – я не имею в виду Донецкую и Луганскую область, речь о территориях, городах или районах, в которых наблюдается вспышка коронавируса. Но Комитет избирателей Украины хочет предостеречь власти от манипуляций пандемией и предоставить право всем гражданам, которые имеют право на волеизъявление, использовать его», – сказала она.

Линник также рассказала, что хотя есть рекомендации о мерах эпидемиологической безопасности во время выборов, не везде в бюджете есть на это средства.

«Рекомендуется проводить температурный скрининг (на избирательных участках, – ред.), но денег на это нет, и возможно, средства выделит или местный совет, или определенные кандидаты или партии обеспечат избирательные комиссии дистанционными термометрами. Антисептики, маски должны быть обязательно», – отметила она.

Как сообщалось ранее, ЦИК определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести местные выборы 25 октября 2020 года. В частности, на Луганщине таких громад 8.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.