В Беларуси правоохранители задержали около 3 тыс. участников протестов

В ходе массовых протестов 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова, передает белорусская «БЕЛТА».

«В ночь с 9 на 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух – в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы», – рассказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Минске в 22:00 в районе стелы «Минск – город-герой» протестующие зажигали файеры, разбрасывали на проезжую часть шипы, гвозди, сооружали баррикады из мобильных турникетов, разбирали тротуарную плитку и забрасывали ею и иными предметами правоохранителей. «Активное противостояние органам правопорядка оказано в Пинске, где группа агрессивно настроенных граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции. Часть граждан, доставленных в лечебные учреждения страны, находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось», – сообщили в МВД.

В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что всем, кто нуждался, оказана медицинская помощь в полном объеме. «Погибших нет», – подчеркнули в ведомстве.

При этом в правозащитном центре «Весна» заявили, что в Минске во время протестов погиб молодой мужчина, который попал под колеса автозака. По данным правозащитников, в больнице «скорой помощи» и 6 больницах Минска находятся десятки пострадавших в результате столкновений.

Напомним, в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов и власти отказаться от насилия и надеется на диалог между ними.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%. После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты.