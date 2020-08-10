В «ДНР» сообщили, какие происшествия зафиксированы на дорогах на выходных

В «ДНР» в период с 8 по 9 августа произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, и зарегистрированы 13 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

8 августа в г. Енакиево 37-летний водитель автомобиля Mazda-6 при осуществлении поворота налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti, который осуществлял движение во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Lacetti получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 329 нарушений ПДД, среди которых 45 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.