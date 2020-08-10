Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается уже две недели, – СНБО

Режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. В отличие от многих ранее объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь», – говорится в сообщении.

В Совете нацбезопасности и обороны также отметили, что надежды на выполнение достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе договоренностей подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА. Данная программа позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны.