«Шахтер» отправился на решающие матчи Лиги Европы: Известен состав игроков

Сегодня утром, 10 августа, ФК «Шахтер» взял курс на Германию, где состоятся решающие раунды Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Делегация «Шахтера», которую возглавил генеральный директор клуба Сергей Палкин, игроки и тренеры в течение двух с половиной часов совершали перелет из Киева в Дюссельдорф. 11 августа на «Арене АуфШальке» в Гельзенкирхене «оранжево-черные» в четвертьфинале Лиги Европы встретятся со швейцарским «Базелем».

Главный тренер команды Луиш Каштру на финальный турнир в Германии взял 26 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко.

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Витао, Давид Хочолава, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Александр Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Фернандо, Тайсон, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Сегодня вечером «Шахтер» ждут традиционные активности накануне еврокубкового поединка. В 17:45 по Киеву Луиш Каштру и защитник Валерий Бондарь ответят на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, а в 18:30 команда проведет открытую тренировку на «Арене АуфШальке».