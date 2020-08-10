Из-за ухудшения эпидситуации: Правительство усиливает контроль за соблюдением карантина

В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Такое решение было принято сегодня, 10 августа, на внеочередном заседании госкомиссии, передает пресс-служба Кабмина.

Правительство также будет усиливать меры контроля за соблюдением правил карантина. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тыс. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

«Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее», – сказал глава правительства.

По его словам, еще одной задачей правительства, должно быть совершенствование так называемой системы «выявление – тестирование – изоляция – контакты». В частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по состоянию на сегодня, на самоизоляции находится более 28 тыс. активных больных COVID-19 и почти 100 тыс. контактных лиц.

«В среднем, на каждый случай мы имеем по 4-5 контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам путем использования приложения "Дій вдома"», – подчеркнул Максим Степанов.

По результатам заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС глава правительства поручил: