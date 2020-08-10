Из-за ухудшения эпидситуации: Правительство усиливает контроль за соблюдением карантина

В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Такое решение было принято сегодня, 10 августа, на внеочередном заседании госкомиссии, передает пресс-служба Кабмина.
Правительство также будет усиливать меры контроля за соблюдением правил карантина. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тыс. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.
«Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее», – сказал глава правительства.
По его словам, еще одной задачей правительства, должно быть совершенствование так называемой системы «выявление – тестирование – изоляция – контакты». В частности, создание системы отслеживания контактных лиц путем опроса.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, по состоянию на сегодня, на самоизоляции находится более 28 тыс. активных больных COVID-19 и почти 100 тыс. контактных лиц.
«В среднем, на каждый случай мы имеем по 4-5 контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам путем использования приложения "Дій вдома"», – подчеркнул Максим Степанов.
По результатам заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС глава правительства поручил:
- проработать механизм командирования эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидемических расследований;
- руководителям облгосадминистраций и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19. Сейчас в таких больницах в наличии 10,3 тыс. койко-мест, а также 1442 аппарата искусственной вентиляции легких;
- Национальной полиции ежедневно во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил;
- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения «Дій вдома».