Больница Краматорска получила гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал городской больнице №3 Краматорска средства гигиены в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает международный благотворительный фонд «Руки друзів» («Руки друзей») в своем Facebook.

«Городская больница №3 Краматорского городского совета, что находится наготове для приема пациентов с COVID19 в случае обострения ситуации, получила от UNICEF Ukraine полезные средства для поддержания необходимого уровня чистоты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав помощи вошли 20 комплектов с наборами для уборки: 9 литровых бутылок с отбеливателем, мыло для рук – 40 штук, мыло для стирки – 4 штуки, резиновые перчатки, щетки для чистки туалетных комнат, мешки для мусора, бумажные полотенца.

Кроме этого, в состав груза вошли 50 5-литровых бутылок с жидким мылом, несколько крупных паллет туалетной бумаги и 25 контейнеров для мусора различной емкости (20, 50 и 100 литров) для сбора и последующей утилизации использованных средств.