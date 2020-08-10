На Донетчине 128 медиков заразились коронавирусом

За период пандемии в Донецкой области 128 медицинских работников заразились коронавирусом. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные Фонда социального страхования Украины.

«На сегодня в управление Фонда в Донецкой области поступило 128 сообщений о случаях заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией COVID-19, которые расследуются как несчастный случай / острое профессиональное заболевание (отравление)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в период карантина Фонд социального страхования Украины продолжает выполнение уставных задач, в частности оплату больничных, страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и тому подобное.

В связи с распространением коронавирусной болезни расширен перечень страховых случаев, по которым Фонд осуществляет финансирование помощи застрахованным лицам. Так, Фонд гарантирует компенсацию утраченного заработка на время самоизоляции от COVID-19, на период лечения от коронавирусной болезни для работающих украинцев, оказание помощи семьям медицинских работников, умерших вследствие инфицирования коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей.

«С начала карантина в Донецкой области 554 человека находились на самоизоляции под контролем или находились в специализированных учреждениях здравоохранения в случае контакта с больным COVID-19 при отсутствии в них установленного диагноза коронавирусной болезни. Из них 169 человек – медицинские работники. В целом отделения Фонда в городах и районах области приняли на оплату соответствующие больничные листы, выданные в связи с изоляцией от COVID-19 на сумму более 634 тыс. грн», – сообщили в областном управлении Фонда соцстрахования.

Фонд уже направил на финансирование пособий по временной нетрудоспособности из-за изоляции от COVID-19 почти 530 тыс. грн.