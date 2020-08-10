Число зарегистрированных ВПЛ выросло: Сколько в Украине переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 10 августа, учтены 1 млн 451 тыс. 496 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 3 августа были учтены 1 млн 450 тыс. 798 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 698 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: