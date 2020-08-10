На КПВВ «Станица Луганская» можно пройти тест на COVID-19: Сколько это стоит (Фото)

На КПВВ «Станица Луганская» установили вагончик, где можно пройти процедуру тестирования на COVID-19. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

По информации правозащитников, результат обещают предоставить через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. До его получения, а также до подтверждения в приложении "Дій вдома" человек должен находиться в месте самоизоляции.

Стоимость тестирования – 1225 грн.

Напомним, на КПВВ «Станица Луганская» Гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине установила оборудование для организации трех точек доступа Wi-Fi.