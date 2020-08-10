За выходные на Донетчине в ДТП пострадали трое пожилых людей

За выходные на Донетчине в авариях пострадали три человека. Две аварии произошли в Краматорске, еще одна в Мангуше. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Мангуше 81-летний мужчина на автомобиле ЗАЗ не пропустил на главной дороге KIA. В результате столкновения водитель ЗАЗ получил тяжелые травмы. Пенсионера госпитализировали в реанимацию.

В Краматорске водитель автомобиля Chevrolet сбил 82-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая находится на лечении в травматологии.

Кроме того, двое мариупольцев попали в аварию в Краматорске.

«Двигаясь на автомобиле Opel, 36-летний водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате столкновения телесные повреждения получила его 67-летняя пассажирка», – сообщили в пресс-службе.

По всем фактам правоохранители начали досудебные расследования по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Полные обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются.

По информации следственного управления полиции Донецкой области, с начала года по фактам ДТП с пострадавшими открыто 352 уголовных производств. На дорогах погибли 60 человек, 462 человека травмированы.