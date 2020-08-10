«Ощадбанк», почта, ЦПАУ, аптека: В Донецкой ОГА обсудили создание сервисных центров на КПВВ

Сервисные центры, которые будут включать отделение АО «Ощадбанк», Центр предоставления административных услуг, аптечный и фельдшерский пункты и отделение почты, могут вскоре появиться на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 августа, шла речь на совещании в Донецкой облгосадминистрации.

«В ближайшее время на некоторых КПВВ должны появиться мобильные центры предоставления административных услуг. Интерес к созданию сервисных центров проявили международные организации, которые готовы оплатить разработку проектно-сметной документации и строительство помещений центров. Предполагается, что центры будут иметь модульную конструкцию и будут соответствовать отдельным потребностям каждого КПВВ области», – цитирует пресс-служба Донецкой ОГА директора департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений Оксану Головко.

Заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что сейчас создание сервисных центров требует широкого обсуждения.

«Прежде всего, мы должны провести консультации с Госпогранслужбой по вопросам безопасности. Также острым остается вопрос выделения земель под строительство центров, определение инженерно-технических потребностей центров, перечень услуг и других административных вопросов. К решению этих вопросов должны приобщиться представители райгосадминистраций, и готовый план работ должен утвердить глава области», – отметил замглавы области.

По словам Вадима Филашкина, проекты сервисных центров должны предусматривать те сервисы, которые уже существуют на КПВВ, а также максимально соответствовать потребностям жителей временно неподконтрольных территорий, особенно людей с инвалидностью.