Работают более полувека: В Горловке показали книжный магазин и «Пельменную» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Станислав вместе с женой Ритой прогулялся по ул. Ленина. Об интересных местах и их прошлом горловчанин рассказал в соцсети.

«Пятачок» – широко известное в городе место. Оно находится на пересечении ул. Комсомольская и пр. Ленина.

«Здесь когда-то была автостанция. Вот на этом самом месте. Отсюда можно было уехать в любой конец города», – рассказал горловчанин.

В 60-70 годы, по словам Станислава, проезд в автобусе стоил 5 копеек – пятачок. Поэтому так это место и назвали. Рядом с нынешним супермаркетом «Молоко» находится автомойка. А раньше там была закусочная, потом открылся небольшой ресторанчик, потом – магазин.

За автомойкой – современное здание, жилой дом. Он был построен, по словам жителя Горловки, на месте бывшего здания горкома комсомола.

Через дорогу от горкома комсомола располагался (и сейчас располагается) книжный магазин, которому уже более 60 лет. Раньше он назывался «Книги», потом его переименовали в «Книжный мир». «Его, пожалуй, знали все. Это был центральный книжный магазин», – рассказал мужчина.

В том же здании находится «Пельменная», которая всегда славилась вкусными пельменями: ей тоже, по меньшей мере, полвека и она работает до сих пор.