«Мы видим кукловодов»: Лукашенко заявил, что к протестам в Беларуси причастны люди из Чехии, Польши, Украины, РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестами в стране управляют из-за рубежа, а также люди, специально приехавшие для этого из других стран, передает белорусское издание «Белта».

Лукашенко привел факты, о которых ему доложили этим утром. «По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти», – заявил президент Беларуси.

«То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда [из-за рубежа] идут команды. Надо отдать должное местным нашим – они возмущены до предела и говорят: "Да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры"», – рассказал Лукашенко.

По его словам, к управлению протестами причастны люди из Польши, Украины, России. «Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей», – отметил президент Беларуси.

При этом он обратил внимание, приезжие сами не участвуют в силовых акциях, в том числе в попытках захвата органов власти.

«Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили – они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти», – привел факты белорусский лидер.

Также он сообщил, что сегодня 200-300 человек были брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком. «Пришлось пограничникам вмешаться – там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти», – констатировал Александр Лукашенко.

Напомним, в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов и власти отказаться от насилия и надеется на диалог между ними.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%.

По данным МВД Беларуси, в ходе массовых протестов в Минске и других городах 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 3 тыс. человек.