40-50 смертей в день: Зеленский озвучил тревожный прогноз по COVID-19

Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, во время совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

«Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие – в "зеленой"», – отметил Владимир Зеленский.