В Донецке показали вход в легендарную гостиницу в одном из самых старых зданий (Фото)

В «ДНР» в Донецке приходит в упадок гостиница «Великобритания» по ул. Постышева. Как сегодня выглядит вход в легендарную гостиницу*, местный фотограф Тоша Баешко показал в соцсети.

«3 кота, 3 хвоста. Вход в гостиницу "Великобритания". Некогда легендарную», – подписал опубликованное фото автор.

Вход заколочен доской, вместо стекол в двери – плиты ОСБ. Плитка на крыльце рушится. Установленные по обе стороны от входа львы целые, но грязные.

«Упадок Викторианской эпохи…Детище некогда влиятельных людей в упадке…Тут вся территория через пару лет будет в таком состоянии… Ужасно. Очень красивое здание... История, только никому не нужная», – пишут в комментариях дончане.

*Гостиница, по информации из открытых источников, занимает одно из самых старых зданий в Донецке, оно было построено в 1883 или 1880 году. В «Википедии» отмечается, что сначала были выстроены два этажа. но в 1891 году надстроили третий этаж, после чего гостиница стала одним из самых высоких зданий в городе. Также долгое время здание являлось единственной гостиницей в городе.