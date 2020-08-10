15 лет Фонду Рината Ахметова: Помощь больным детям

Помощь детям всегда в приоритете у Рината Ахметова, особенно когда речь идет о спасении жизни. Поэтому все 15 лет своей работы Фонд предоставляет помощь, которая позволяет сохранить жизнь и здоровье ребенка, или спасает от физической и психологической инвалидности за счет ургентных операций или реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Артем живет в Донецке. У ребенка было несколько операций на диафрагме и сердце. После последнего хирургического вмешательства мальчик вроде пошел на поправку, но потом стал задыхаться по ночам. Врачи диагностировали астму и предупредили, что без ежедневного приема лекарств он может умереть.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Артем и другие тяжелобольные дети лишились возможности получать препараты, которые буквально продлевают им жизнь. Чтобы помочь таким ребятам, в 2015 году Фонд Рината Ахметова запустил проект «Ринат Ахметов – Детям. Лекарства детям».

В течение пяти лет мальчики и девочки до 14 лет, проживающие как на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, так и из семей-переселенцев с подконтрольных территорий, получали от Фонда лекарства. Основные направления помощи – противоастматические и противосудорожные препараты. Лекарства выдавались на контролируемой Украиной территории, в аптеках Краматорска, Мариуполя и Бахмута. Дорога за ними для родителей тяжелобольных детей была, по сути, дорогой жизни.

У Есении из Макеевки в раннем возрасте диагностировали эпилепсию. Первый приступ случился, когда малышке не было и трех лет.

«У Есении такая форма эпилепсии, что приступы случаются ночью. С самого ее детства я привыкла спать очень чутко. Заснет, а через 15 минут приступ. Благодаря лекарствам от Фонда Рината Ахметова приступы прекратились, началась ремиссия. Без этой помощи я, наверное, и не справилась бы. Во-первых, потому что эти лекарства очень дорого стоят. Во-вторых, потому что у нас, на неподконтрольной территории, этих лекарств попросту нет. Есть аналоги, но дочке они не подходят», – рассказала Елена, мама девочки.

За время существования проекта больным детям было выдано более 4,4 тыс. наборов медикаментов (а именно 231 набор инсулина; 813 – тест-полосок; 1762 – противосудорожных и 1628 наборов противоастматических препаратов). Эту помощь получили 1344 ребенка.

Фонд помогает также детям с пороком сердца и проблемами слуха. Специально для них были запущены проекты «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце» и «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Помощь по этим направлениям получили почти 300 детей.

Детям с диагнозом «порок сердца» Фонд Рината Ахметова помогает с 2013 года. В 2017 году для системной борьбы с недугом был создан отдельный проект. В его рамках детям проводят коррекционные операции по закрытию порока специальным имплантом – окклюдером в ведущих кардиоклиниках страны.

Одним из участников проекта стала 10-летняя Аня. Девочка появилась на свет в результате кесарева сечения, с раннего возраста болела обструктивным бронхитом.

«Во время плановых осмотров педиатр регулярно говорил о прослушивающихся шумах в сердце. УЗИ показало порок», – рассказывает Татьяна, мама ребенка.

Когда Ане было два года, врачи огорошили родных страшной новостью: порок увеличивается, поэтому необходимо оперативное вмешательство. Наиболее оптимальным и малотравматичным вариантом была установка импланта. Но доходов матери-одиночки Татьяны хватало только на оплату жилья и продуктов. Тогда женщина обратилась за помощью в Фонд и Ане установили окклюдер. Уже больше года девочка ведет полноценную жизнь, с активными играми, без одышки и головных болей. Вместе с ней помощь получили еще 123 ребенка.

Трехлетний Роберт Довгалюк из Мариуполя еще полгода назад жил в полной тишине – при рождении врачи выяснили, что у него двусторонняя сенсоневральная глухота. Диагноз стал для мамы малыша ударом. Она воспитывает Роберта одна, и денег на решение проблемы у нее не было. Фонд подарил ребенку высокочувствительный слуховой аппарат. Теперь он слышит. Фонд Рината Ахметова помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. За это время малышам с глухотой или тугоухостью было установлено 179 высокочувствительных слуховых аппаратов.