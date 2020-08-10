Пляжи, блокпосты и тиры: Этот сезон в Седово дорогой и малочисленный (Фото)

В этом курортном сезоне на главном морском курорте «ДНР» – в поселке Седово – втрое меньше отдыхающих, чем в прошлом. Связано это с рядом ограничений. Об этом говорится в статье «республиканской» газеты.

До 1 июля в Седово могли попасть только те, кто там прописан. С 1 июля, когда стартовал курортный сезон, в поселок можно проехать только по спецспискам официальных отдыхающих.

Чтобы попасть в список, надо за 5 дней до приезда сообщить об этом тем, к кому человек направляется – представителям пансионатов, баз отдыха или ФЛП (физические лица – предприниматели), которые сдают отдыхающим в аренду свои «фазенды» или комнаты. Именно они передают данные человека в соответствующие «инстанции», а те – в списки для блокпостов. Если человека в списках нет, то на блокпосту на въезде в поселок его не пропустят.

Из Донецка добраться к морю можно с автовокзала «Южный», откуда каждые час-полтора отправляются маршрутки на Седово. Цена билета – 153 руб. (64 грн по местному курсу валют) в день отправления, в случае его бронирования – 173 руб. (72 грн).

Первый блокпост расположен на въезде в село Коньково Тельмановского района. Ранее его в этом месте не было, он появился в этом году. По этой трассе люди едут в двух направлениях – на российскую «границу» через КПП «Новоазовск», другие – на отдых. После поворота на Седово на въезде в поселок у стелы находится основной блокпост, на котором проводится «паспортный контроль».

Выбор места отдыха зависит от ваших финансовых возможностей. В хороших пансионатах 2-местные номера с холодильником, кондиционером (иногда с телевизором), туалетом, ванной (душевой), с холодной и горячей водой, стоят от 1 000 руб. в сутки (415 грн). От 2 000 тыс. (833 грн) и выше стоят номера с большим числом спальных мест, также со всеми ужлбствами. Люкс-номера – 4 000 – 5 000 руб. (1 667 – 2 083 грн) и выше.

Частники сдают свое жилье от 300 руб. (125 грн) с человека – это комнаты без удобств, с туалетом и душем на улице. За 500 – 700 руб. (208 – 292 грн) можно поселиться в более комфортных условиях.

«В этом году в три раза меньше отдыхающих в Седово. В прошлом году улицы были днем и ночью забиты людьми, а сейчас в основном вечером народ выходит, движения днем почти нет. Раньше многие приезжали на выходные, а сейчас таких очень мало», – говорит Дмитрий, продавец одного из магазинов поселка.

Что касается питания, то в пансионатах завтрак-ужин стоит по 140 – 160 руб. (58 – 67 грн), полноценный обед – 200 – 240 руб. (83 – 100 грн). Работают частные кафе, фастфуды, в некоторых заведениях цены не больше донецких, а кое-где выше на 20 %.

На рынке стоимость овощей, фруктов и других продуктов в Седово выше, чем в Донецке на 20-40%. А вот местные арбузы и дыни дешевле примерно на 10 руб. (4 грн).

Рыба на рынке в зависимости от размера и наличия в ней икры:

связка из 10 – 15 штук таранок стоит 150 – 350 руб. (63 – 145 грн);

балык пиленгаса – 125 – 150 руб. за штуку (52 – 63 грн);

связка из 13 бычков – 50 руб. (21 грн).

Литровая банка меда из разнотравья стоит 500 – 600 руб. (208 – 250 грн) за литр, дешевле мед из подсолнечника – от 1 000 руб. за трехлитровую банку (417 грн).

В Седово есть городские и частные пляжи. Бесплатные муниципальные прибрежные территории оснащены мусорными баками, там есть кабинки для переодевания и душ.

За вход на частные пляжи придется заплатить 50 – 100 руб. (21 – 42 грн). За аренду шезлонга, стоянку автомобиля надо выложить по 100 руб. (42 грн). В частные пансионаты можно добраться и пассажирским автобусом, курсирующим по Седово, цена проезда в нем – 12 руб. (5 грн).

По морю можно прокатиться на водных тюбингах, в частности, на банане, который тянет катер, – за 200 руб. (83 грн), на шайбе (ватрушке) – за 300 руб. (125 грн). Получасовой морской круиз на небольшом корабле стоит для взрослых 100 руб. (42 грн), для детей – 50 руб. (21 грн).

В этом году в центре установили небольшое колесо обозрения высотой 15,5 метра. Цена билета – 100 руб. (42 грн). Средние цены на аттракционы (батуты, детские игровые комнаты, детские карусели, картинги, тиры) – 50 –100 руб. (21 – 42 грн), а вот в Донецке детские карусели – от 20 руб. (8 грн).

В поселке есть музей известного полярного исследователя Георгия Седова, родившегося здесь. Он работает во все дни недели, кроме вторника. Цена взрослого билета – 40 руб. (17 грн), детского – 20 руб. (8 грн).