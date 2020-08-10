В «ЛНР» на гранате подорвался 7-летний ребенок

В «ЛНР», в Перевальском районе, 7-летний мальчик получил ранения в результате взрыва ручной гранаты. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как сообщается, инцидент произошел 7 августа около 20:10.

«В службу "101" Перевальского района ГПСО МЧС ЛНР поступило сообщение от диспетчера cкорой помощи о том, что к ним доставлен 7-летний мальчик из Артемовска (после переименования – Кипучее, – ред.), который подорвался на ручной гранате. Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение Перевальской центральной районной больницы с диагнозом "минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, лба, живота, паховой области"», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «ЛНР», в тот же день мальчика перевезли в детскую клиническую больницу в Луганск.