Выехали, дорого, долго: В «ДНР» наследники не оформляют право собственности

В последнее время в «ДНР» пошла тенденция, что вступающие в наследство не оформляют полноценно право собственности на квартиры, дома. Чаще всего это связано или с дороговизной процедуры, или с очередями и длительностью процедуры, или с физическим отсутствием в «ДНР» наследника. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

«Они просто подают заявление в нотариальную контору, и всё, дальше не оформляют право собственности. Это часто связано с дороговизной оформления, иногда с физическим отсутствием наследника на территории ДНР, иногда это связано с отсутствием согласия между наследниками и пр. И вот эти все документы подвисают. И в реестре недвижимого имущества будет значиться прежний собственник. И как правило это может не совпадать с тем, кто сейчас фактически владеет этим домом», – рассказала Радомская.

Она отметила, что право собственности состоит из владения, распоряжения и пользования. «Соответственно, эти люди сами себя ограничивают в реализации своих прав. У них есть только пользование. Но они не могут ни продать, ни обменять, ни подарить данный, допустим, дом. Поэтому документы нужно обязательно доводить до логического, юридического завершения», – сказала юрист.

Отметим, что некоторые граждане не оформляют «республиканские» документы сознательно, т.к. они нелегальны. Многие стараются зафиксировать наследование только на подконтрольной Украине территории, получив на руки законные документы о собственности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube