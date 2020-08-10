Разоблачили перевозчика из «ЛНР» через Россию: Пограничникам в зоне ООС предлагали взятки

В течение минувшей недели было совершено 5 попыток подкупа пограничников, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил. Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

«Трижды пытались оказать неправомерную выгоду военнослужащим Луганского пограничного отряда, еще дважды предлагали взятку должностным лицам Донецкого пограничного отряда. Пограничники, имея нулевой уровень толерантности к коррупции, указанные попытки прекратили и сообщили в Нацполицию», – говорится в сообщении.

Общая сумма взяток, которые предлагали пограничникам, составила 11 тыс. грн. В основном граждане предлагали «решить вопрос» о непривлечении к ответственности за нарушение правил самоизоляции и беспрепятственное пересечение линии разграничения.

Кроме того, в пункте пропуска «Меловое» пограничники разоблачили организатора перевозок людей с временно неподконтрольных территорий Луганской области транзитом через Россию.

«Наш соотечественник, в нарушение законодательства, осуществлял перевозку людей с временно оккупированной территории Луганщины в Украину транзитом по российской территории. Для непривлечения пассажиров к административной ответственности и избежания ими карантинных мероприятий мужчина предоставил 1800 грн обличителю-пограничнику. Во время передачи средств он был задержан. Правонарушения задокументированы, следственные действия продолжаются», – сообщили в Госпогранслужбе.