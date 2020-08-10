Россия удерживает по политическим мотивам 133 украинца, – омбудсмен

В России по политическим мотивам преследуются 133 гражданина Украины, из них 112 удерживают в РФ и аннексированном Крыму. Об этом сегодня, 10 августа, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице.



«По имеющейся у меня информации, 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. 112 – незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего жительства. Из них 71 – являются родителями 188 несовершеннолетних детей», – написала Денисова.

«Десять жен кремлевских пленников, которые воспитывают 12 детей дошкольного и школьного возраста, проживают в различных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове. На их плечах лежит не только тяжелое бремя жены политического заключенного, но и обязанность самостоятельно воспитывать и оберегать детей», – сообщила омбудсмен.



По ее словам, особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей. Им нужна высококвалифицированная медицинская помощь.



«Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабинету министров Украины обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту. Прошу первую леди Украины Елену Зеленскую взять под личный патронат каждую такую семью», – подчеркнула Людмила Денисова.

Она также призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова взять под личную опеку каждого ребенка, который на сегодня проживает с матерью на контролируемой Украиной территории. Омбудсмен просит срочно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по урегулированию правового статуса и социальной защите лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей и утвердить соответствующую государственную социальную программу.