Даже если крылья сломаны: Мальчик из Мариуполя без ног и руки прыгнул с парашютом (Видео)

16-летний житель Мариуполя Николай Нижниковский, который потерял обе ноги и руку в результате взрыва боеприпаса, сегодня, 10 августа, совершил прыжок с парашютом, передает «MRPL.city».

Николай опубликовал в соцсети видео, на котором он приземляется с инструктором, и фото своих эмоций после прыжка.

«Люди могут научиться взлетать, даже если крылья сломаны. Надо всего лишь захотеть – оторваться от земли, воспарить навстречу самому себе», – поделился юноша.

Напомним, 24 августа 2015 года Николай вместе со своим младшим братом Даниилом подорвался на артиллерийском снаряде вблизи Мариуполя. Четырехлетний Даниил погиб на месте. Николай потерял конечности и получил многочисленные травмы лица, зубов, глаз. Долгое время после этого он лечился и проходил реабилитацию в Канаде. Врачи посоветовали парню плавание, и Николай начал заниматься. Он уже имеет победы на различных соревнованиях.

30 июля в Киеве Николай установил рекорд Украины. Он переплыл Днепр в районе Пешеходного моста за 13 минут 45 секунд. В заплыве его сопровождал тренер, рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор.