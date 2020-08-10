Фальшивая очередь, нет МТС: В «ДНР» рассказали о проблемах оформления документов на въезд в «республику»

В «ДНР» документы для попадания в разрешительный список на въезд/выезд из «республики» все так же принимает штаб «Здоровое движение». Но по ряду причин (нехватка кадров, перегруз электронной почты, неорганизованность обратившихся и п.) штаб не может работать оперативно, поэтому документы рассматриваются до 30 дней. Об этом рассказал координатор штаба «Здоровое движение» Сергей Кондрыкинский.

По его словам, за все время работы с 1 апреля по 5 августа штаб принял 12 730 пакетов документов от граждан на оформление разрешений на въезд/выезд из Российской Федерацией, «ЛНР» и основной поток – подконтрольной Украине территории.

Из-за того, что документы рассматриваются около месяца, многие люди подают их заблаговременно. «Хочу обратить внимание, что не нужно подавать документы на въезд в ДНР заблаговременно до предполагаемой даты. Потому что таким образом образуется фальшивая очередь, которая создает искусственный ажиотаж. Например, в один из гуманитарных коридоров [на пересечение линии разграничения с подконтрольной Украине территории] в списке из 190 человек на въезд в республику при обзвоне выяснилось, что 120 человек даже еще не покинули территорию ДНР, но уже обратились по вопросу обратного въезда. Тем самым они создали дополнительную очередь и ажиотаж для тех людей, которые находится на территории Украины и не могут попасть в республику. Поэтому просим граждан не занимать чужие места в списках», – рассказал Кондрыкинский.

Он напомнил, что граждане, находящиеся на подконтрольной Украине территории, могут подать документы в штаб по электронной почте. Также за них это могут сделать близкие, родственники, знакомые, друзья, которые непосредственно находятся в «ДНР».

Кондрыкинский отметил, что легче всего работать с людьми, которые физически обращаются в офис штаба, расположенного в Донецке (ул. Университетская, 19): «Потому что эти люди, как правило, приходят уже подготовленными. Они знают процедуру, знают, какие документы приносить. Если что-то с бумагами не так, то мы на месте переписываем заявление, говорим, каких документов не хватает».

«Что касается обращений на горячую линию 45045 ("республиканский" оператор "Феникс", – ред.). Вот здесь создается впечатление, что люди слышат только то, что хотят слышать. Например, ребенок остался на той территории, мы говорим, что не стоит выезжать, но человек считает, что на границе почему-то произойдет по-другому. Нет. Если вам говорят, что не стоит выезжать/въезжать, то не делайте этого, не езжайте на линию разграничения – ожидайте звонка от штаба, когда вам сообщат вашу дату», – дополнил координатор штаба.

Он подчеркнул, что не нужно на «республиканский» КПП «Еленовка» приезжать заранее, это не приведет к более быстрому переходу. «Граница же не работает круглосуточно, есть время работы гуманитарного коридора (понедельник, пятница, с 9:00 до 18:00, – ред.). И нет смысла приезжать туда в 05:15, а потом нам звонить в колл-центр, что вы не можете выехать. Вы не можете выехать, потому что контрольно-пропускной пункт (КПП) откроется только в 9:00, и никто вас в 05:15, в 06:00 не выпустит», – сказал Кондрыкинский.

«И третий проблемный момент – это звонки на телефоны украинского оператора МТС. Мы устанавливаем номер МТС, но его блокируют и нам приходится его менять. Уже раз 10, наверное, сменили. Практически каждые 2-3 дня приходится менять номер, что создает неудобства», – уверяет он.

Четвертый проблемный аспект в работе штаба – подача документов по электронной почте. «Когда человек пишет какие-то отдельные вопросы, отправляет 25 миллионов писем в час – это создает большое напряжение на почте. Почту перебирают живые люди, а у нас их ограниченное количество. У нас нет тысячи сотрудников. И, например, пришел пакет документов от Иванова, их скачали, занесли Иванова в единый реестр. А потом этот Иванов присылает еще 25 писем, приходится каждое из них перепроверять, и смотреть – что же он там пишет. Поэтому, пожалуйста, присылайте все одним заархивированным файлом, ничего сложного в этом нет. Следующее – позвоните в штаб, уточните о получении. Да, телефон "Феникс" не доступен с Украины. Но вы же собираетесь домой ехать, значит, здесь у вас есть родные, знакомые, которые могут позвонить по "Фениксу". Вам только им нужно передать – дату отправления письма и ФИО. И оператор ответит – да, письмо получено, номер в реестре такой-то», – перечислил координатор штаба.

Кондрыкинский заверил, что после получения и обработки документов в «Здоровом движении» все пакеты нарочно отправляются в «межведомственный» штаб по борьбе с коронавирусом, «и уже там штабом это все рассматривается в порядке живой очереди».

«Но из-за того, что у нас получается огромное количество электронных писем, это создает ненужный ажиотаж и нагрузку», – завершил он.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube