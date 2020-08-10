На въезд и выезд: Через КПВВ «Новотроицкое» прошли более 240 человек

Сегодня, 10 августа, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) уже пропустили 248 человек. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«По состоянию на 15:00 сегодня, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию направились 161 человек и 7 транспортных средств, а на контролируемую территорию Украины – 87 человек и 10 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Как отмечают в Донецком погранотряде, пропуск граждан представителями незаконных вооруженных формирований осуществлялся более активно после обеда, утром был медленным.

Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска НВФ.

В Донецком погранотряде напоминают, что КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать в штатном режиме, ежедневно с 07:00 до 20:00.

При перемещении с временно неподконтрольной на контролируемую территорию Украины установка приложения «Дій вдома» является обязательной.