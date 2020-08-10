«Луганск, какой ты?»: Переселенка нарисовала комикс о родном городе

22-летняя художница Анастасия Лелюк ежегодно ездит к родственникам в неподконтрольный украинской власти Луганск. Эти поездки стали основной для комикса о жизни города во время войны, передает «Громадське радіо».

Комикс, который создала Лелюк, имеет в названии вопрос: «Луганск, какой ты?». Этот комикс рассказывает о будничной жизни города при «ЛНР». Ежегодно приезжая в родной город она видит, как война меняет его.

«Для меня это – как и для каждого человека место, где он родился – приятные, яркие воспоминания. В городе есть маленькая речка. Я жила недалеко от нее, в детстве мы туда часто ходили с мамой. Мы жили в исторической части города. Вообще в Луганске сохранилось мало старинных домов, но мне повезло, потому что родители купили квартиру в одном из старейших зданий. Там были большие окна, высокие потолки. Этот район называется Камброд – Каменный брод. Считается, что с него начался город. Рядом был завод, вокруг которого возводили Луганск», – вспоминает Анастасия.

Анастасия уехала с началом войны, когда ей было 16 лет. Она училась в художественном колледже, тогда это был 2-й курс. В 2014-м из-за военных действие обучение завершили раньше. Настя тогда собрала вещи, взяла с собой младшего брата, и они выехали из Луганска. После этого один раз возвращалась, чтобы забрать остальные вещи.

«На оккупированной территории у меня сейчас живет только бабушка. Мама некоторое время оставалась с ней, но потом просто не выдержала, ей было сложно морально. Каждую ночь приходилось ночевать в подвале. Бабушка же говорила, что не хочет умирать в подвале, и оставалась в доме», – говорит Лелюк.

Сейчас отец и мать Насти живут на подконтрольной части, брат учится в Харькове, сама она – в Киеве. Девушка недавно окончила бакалаврат в Национальной академии изобразительного искусства и планирует поступать туда в магистратуру. Раз в год она ездит в Луганск навестить бабушку. Только в этом году не уверена, удастся, из-за эпидемии коронавируса.

На основе впечатлений и наблюдений из этих поездок Настя нарисовала комикс «Луганск, какой ты?».

«Мне действительно сложно разговаривать на эту тему. Я понимаю, что это касается меня лично. А люди, которые непричастны к этому, не то, чтобы безразличны, просто психология человека устроена так, что скорее тебя зацепит то, что ты переживаешь сам. Мы понимаем все через собственный опыт. И мне нужно было его во что-то воплотить. Это был также немного "лечебный момент" для меня самой», – поясняет Анастасия.

Комикс «Луганск, какой ты?» состоит из простых историй, фрагментов жизни, свидетелями которых была Анастасия. Это также своеобразный коллаж, потому что кроме рисунков там есть, к примеру, написанные от руки стихи и фото. А также ежедневные разговоры о разобщенных семьях и пустых квартирах, о поездках через линию разграничения и очереди в магазинах, обстрелы и брошенных домашних животных. Диалоги происходят не только между людьми, но и, например, между котами. Но главная героиня комикса – Настина бабушка, которая живет на неподконтрольной территории.

«Она для меня – очень интересный персонаж. Как и все пожилые люди, которые уже прожили часть жизни, она может сказать: "Все уже было, меня ничего не удивляет". Она несет в себе такой взгляд на жизнь, но при этом очень легко относится к вещам, которые других людей могут напугать. Она одновременно как бы и не боится, и чувствует себя разочарованной», – говорит художница.

Настя отмечает, что Луганск сейчас мало присутствует в информационном пространстве вне контекста новостей «здесь и сейчас».

«В целом Луганск существует в информационном пространстве, как некое "упоминания о том, что было". Есть мало информации о том, что происходит сейчас. Если бы меня не касалось это непосредственно, если бы у меня не было знакомых, которые уехали, возможно, я бы и сама этим не интересовалась», – считает девушка.

Комиксы и графические романы в последнее время все чаще стали использовать как форму повествования о сложных, даже трагические событиях. Среди украинских художников с этим жанром работал, например, донецкий художник Сергей Захаров, который после плена «ДНР» нарисовал графический роман «Діра. Серпень 2014». Настя добавляет: на самом деле этот жанр очень древний, и именно благодаря этому нам легче его воспринимать.

«Я думаю, что вообще это какая-то историческая форма записывания и срисовывание событий, ведь картинки есть еще в древних манускриптах. Они – квинтэссенция, воплощение того, что происходило, в максимально точный способ. Так же и в комиксе: в изображение ты закладываешь все, о чем можно рассказывать очень долго. Должен "заклеймить" это в одной или нескольких картинках на странице. Поэтому, я думаю, такая форма уже подсознательно воспринимается как нечто знакомое. Она практиковалась многие тысячелетия, сейчас она просто трансформируется, обновляется, так и возникают комиксы», – рассказывает художница.

Настя говорит, что не может находиться в Луганске долго. Самым сложным для нее оказалось то, что она помнит, как город выглядел когда-то, и видит, какой Луганск сейчас. Надо смириться, что бывший город уже не вернется, объясняет она.

«Я даже проводила для себя параллели, чтобы было спокойнее и легче. Бывает, случается ситуация, которая резко меняет твою жизнь. Например, ты что-то теряешь. Это – то же самое. В ситуации с Луганском просто все в один миг изменилось не для одного человека, а для десятков тысяч», – рассуждает девушка.

Настя показывала комикс разным людям: и киевлянам, и переселенцам. Отзывы о своей работе слышала очень разные: «Я давала его почитать и людям, которые выехали из Луганска, и знакомым из Киева. Луганчане расстраивались. Это их цепляет, для них это не просто произведение. Комикс затрагивает их опыт, возбуждает какие-то воспоминания из "тайных пещер подсознания", играет цветами и воспринимается гораздо ярче. А с киевлянами случалось иначе. Мне даже говорили: "Как-то недостаточно там драмы". Я немного удивилась. Думала: видно, что у таких людей все хорошо. Может им и не хватает какой-то крови, взрывов. Я пыталась изображать все в комиксе более позитивно и иронично, чтобы не прибегать к риторике "все пропало, какой ужас"».

Комикс «Луганск, какой ты?» вышел небольшим тиражом. Вскоре Анастасия планирует выложить его в свободный доступ в интернет.