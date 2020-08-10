Город Януковича: Как живет Енакиево при «ДНР» (Видео)

В «ДНР» Енакиево – на 4-м месте по количеству жителей после Донецка, Макеевки и Горловки. Здесь проживает более 100 тыс. человек, градообразующее предприятие – Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), пишет «Радио Свобода».

Местные жители говорят, что завод – это их жизнь, они там работают целыми семьями. Сейчас на ЕМЗ трудятся около 6-8 тысяч человек, раньше цифра была больше – в пределах 12 тысяч.

Рабочие говорят, что сейчас завод работает нестабильно, есть задержки по зарплате за несколько месяцев, «если его закроют, "хана" городу будет».

ЕМЗ периодически останавливают. А еще на заводе из года в год происходят аварии. Последняя была в июне, тогда один работник погиб, еще один травмирован. Причиной стал пожар, вспыхнувший сразу после Дня металлурга. И если в 2019 году на праздник на завод приезжал «глава ДНР» Денис Пушилин, то в этом году в Енакиево его не было.

В городе, как и везде в «ДНР» работы немного. «Кроме завода... ну шахты закрыли все, на рынке люди работают, в магазинах, ездят в Ждановку на шахту, на "Комсомолец Донбасса" (в село Михайловка, полчаса езды от Енакиево, – ред.). Там вот люди работают», – говорит местный житель.

Отмечают, что «крупной работы» нет. «Ну хлебозавод, колбасный завод ЕМК (Енакиевский мясокомбинат, – ред.), мороженое делают здесь, пельмени, здесь много таких предприятий. "Макаронка" работает, различные базы торговые, в принципе, кто хочет – тот будет работать», – добавляет еще один.

В Енакиево работает железнодорожный вокзал. Но в день курсирует всего несколько электричек: в Ясиноватую и Дебальцево.

Но, по утверждению местных, большинство людей пользуются маршрутками. «Проезд недорогой, в Донецк – 60 руб. (25 грн, – ред.) – это, я считаю, нормально», – рассказывает житель Енакиево.

«Стабильно на автостанции работают автобусы Макеевка, Донецк, в Российскую Федерацию», – рассказывает еще один.

«Сейчас же же открыли границу, сейчас, глядишь, такие большие красивые автобусы едут и едут, в Россию люди едут, молодежь вся преимущественно едет на заработки», – добавляет еще один житель Енакиево.

А вот в самом городе проезд стоит 10 руб. (4 грн) на маршрутке, в трамвае – 5 руб. (2 грн). Но, по словам горожан, электротранспорт часто ломается.

Большинство, наверное, знают Енакиево не как город металлургов, а как родину четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Примечательно, что сейчас «администрацией» города руководит Роман Храменков – это муж племянницы Людмилы Янукович. Правда, к беглому президенту в Енакиево отношение неоднозначное: