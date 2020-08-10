Статус пострадавших в результате боевых действий на Донбассе получили 39 тысяч детей

Более 190 тыс. детей стали вынужденными переселенцами из-за вооруженной агрессии на Донбассе. Об этом говорится в ежегодном докладе за 2019 год о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине, представленном сегодня, 10 августа, в Донецкой облгосадминистрации.

«По данным Минсоцполитики, по состоянию на 31 декабря 2019 года зарегистрировано более 190 тыс. детей, получивших статус внутренне перемещенных лиц. В то же время статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий получили всего 39 тыс. человек, что составляет лишь 20%», – сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

В презентации доклада принял участие представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. Он отметил, что омбудсмен Людмила Денисова каждый месяц посещает Донбасс.

«Осуществлено 66 мониторинговых визитов по соблюдением социальных прав человека в условиях децентрализации, подведены итоги и внесено конституционное представление. Всего за нарушения прав человека на должностных лиц разного уровня составлен 41 административный протокол», – сообщил представитель омбудсмена.